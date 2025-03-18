حي النزهة يصادر التوك توك ويحظر سيره: 1500 جنيه غرامة على كل مركبة

كتب- محمد نصار:

شنت الأجهزة التنفيذية بحي النزهة، حملات مكثفة لإعادة الانضباط لشوارع الحي، أسفرت عن مصادرة 18 مركبة توك توك وإيداعهم مخزن مضبوطات الحي.

وناشد الحي، المواطنين، التعاون معهم وعدم استخدام هذه الوسيلة في الانتقال داخل شوارع الحي، وذلك للسيطرة عليه لما يسببه من فوضى وعشوائية تعطل حركة المرور وتشوه الوجه الحضاري للحي وتهدد حياة الركاب من المواطنين بسيره عكس الاتجاه على الشوارع الرئيسية والطرق العامة والسريعة، فضلًا عن افتقاده لعوامل الأمان.

وكان سبق ووجه اللواء تامر شوشة، رئيس حي النزهة، الأجهزة التنفيذية بالحي، بتعليق لافتات لمنع سير التوك توك بشوارع الحي وتوقيع غرامة مالية قدرها 1500 جنيه، مشددًا على ضرورة اتخاذ ما يلزم قانونًا حيال المخالفين وذلك لإعادة الانضباط للشارع.

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