الصفحة الرسمية لأبو إسحاق الحويني على "فيسبوك" تنعاه بكلمات مؤثرة.. ماذا كتبت؟

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نعت الصفحة الرسمية للشيخ أبو إسحاق الحويني على "فيسبوك" الداعية السلفي الذي وافته المنية قبل ساعات.

وقالت الصفحة "إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا شيخنا لمحزونون".

وتابعت:"إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجر الأمة في مصيبتها واخلف لها خيرا اللهم ارحم عبدك الحويني واغفر له وارفع درجته وثبته عند السؤال، اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أسكنه الفردوس الأعلى مع من أحب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".

وتوفي مساء اليوم الشيخ أبي إسحاق الحويني بإحدى مستشفيات قطر عن عمر ناهز ٦٩ عاما بعد صراع مع المرض.