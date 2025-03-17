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ما وصية أبو إسحاق الحويني التي قالها لأبنائه قبل وفاته؟

09:05 م الإثنين 17 مارس 2025

أبو إسحاق الحويني

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن هيثم الحويني نجل الداعية السلفي أبو إسحاق الحويني، وصية والده التي نقلها لهم قبل وفاته.

وقال هيثم عبر صفحته على "فيسبوك"، الاثنين": كان من وصية الشيخ ابو إسحاق #الحويني رحمه الله أن يدفن بجوار رفيق دربه الشيخ شكري عبدالله".

وتابع: اللهم كما جمعتهم في الدنيا اجمعهم في جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا أرحم الراحمين".

وتوفي مساء اليوم الشيخ أبي إسحاق الحويني بإحدى مستشفيات قطر عن عمر ناهز ٦٩ عاما بعد صراع مع المرض.

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