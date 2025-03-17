نشرة التوك شو| زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة وأصداء الضربات الأمريكية على الحوثيين

كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أحمد عمر هاشم: الظلم محرم بين العباد.. والعدل أساس الحياة

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، أن العدل هو إحدى القيم العليا التي رسخها الإسلام، مستشهداً بالحديث القدسي الذي رواه أبو ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله عز وجل: "يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا".

وفي برنامجه "كأنك تراه" على قناة صدى البلد، أوضح هاشم أن صيغة "تظالموا" تشير إلى تبادل الظلم بين الناس، وهو ما يؤكد على ضرورة عدم الاعتداء على حقوق الآخرين. وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى، رغم كونه الخالق المدبر الذي لا يفرض عليه شيء، إلا أنه حرم الظلم على نفسه تأكيداً على خطورته وأثره المدمر في المجتمعات.

أحمد موسى: حملات ممولة تستهدف ضرب الداخلية

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة، قائلا: "الرئيس السيسي حضر حفل إفطار مع طلاب أكاديمية الشرطة وأسر الطلاب".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الرئيس السيسي تحدث عن العديد من القضايا خلال زيارته لأكاديمية الشرطة"، لافتا: "من 2005-2010 نشرت فى جريدة الأهرام مخططات استهداف وزارة الداخلية".

خبير عسكري: الضربات الأمريكية على الحوثيين تمهيد لمواجهة إيران

أوضح الخبير العسكري الدكتور طارق العكاري أن الضربات الأمريكية الأخيرة ضد الحوثيين في اليمن كانت متوقعة، مشيرًا إلى أن الرئيس دونالد ترامب يهدف من خلالها إلى إبراز موقف أكثر صلابة مقارنة بسياسات إدارة بايدن، خاصة مع تصاعد مخاطر الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

خلال حواره ببرنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة الإخبارية"، كشف العكاري أن هذه العمليات استندت إلى جهود استخباراتية مكثفة استمرت أشهرًا، بدأت بعدما تبين لإسرائيل نقص معلوماتها عن اليمن عقب هجوم الحديدة، ليتم بعدها تنسيق دقيق مع واشنطن لتدمير دفاعات الحوثيين الجوية، مما قد يُشكل مقدمة لضربة محتملة ضد إيران إذا تعثرت المحادثات النووية.

الرئيس السيسي: محدش يقول مواقع التواصل خطر وملهاش لازمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن انتقال المعلومات والأفكار والثقافات أصبح أكبر من الفترات الماضية، وهي إحدى السنن الإلهية في التطور.

وأضاف خلال زيارته لأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، أنه لا يجب أن يقول أحد إن مواقع التواصل الاجتماعي خطر ولا داع لوجودها.

المفتي: الصيام أرقى صور الأمانة بين العبد وربه

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الأمانة تعد واحدة من أهم الأخلاق التي عُرف بها الأنبياء والمرسلون عبر التاريخ، بدءًا من سيدنا آدم عليه السلام وحتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم نقل لنا تأكيدًا واضحًا على هذه الحقيقة من خلال تكرار عبارة (إني لكم رسول أمين) في وصف عدد من الأنبياء، مما يبرز المكانة العظيمة لهذه الفضيلة التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم.

وتابع مفتي الديار المصرية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "اسأل المفتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بعض الناس قد يضيّقون مفهوم الأمانة بحصره في الجوانب المادية فقط، كحفظ المال ورد الحقوق المالية إلى أصحابها، في حين أن الأمانة في المنظور الإسلامي أوسع من ذلك بكثير، إذ تشمل جميع شؤون الحياة، بدءًا من العلاقة بين الزوج وزوجته، إلى الكلمة التي ينطق بها الإنسان، إلى حفظ العهد بين العبد وربه، وصيانة الأعراض، والالتزام بالواجبات والمسؤوليات، موضحًا أن الإسلام قد أولى هذه الفضيلة اهتمامًا كبيرًا، حتى جعلها ميزانًا للإيمان الصحيح، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له"، وهو تعبير شديد الدلالة على أن الإيمان الحقيقي مرتبط بالأمانة، وأن الوفاء بالعهد هو السبيل إلى الدين القويم والمسار المستقيم.