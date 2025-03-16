الرئيس السيسي من أكاديمية الشرطة: بدأنا عملية تطوير كبيرة بهدوء ودون شوشرة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أبلغ الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار أكاديمية الشرطة اليوم الأحد، تحياته واحترامه وتقديره للأسر المتواجدة، معقبًا: "أهنئ الطلاب والطالبات الموجودين، على الإنجازات اللي عملوها حتى الآن، وأتمنى لهم فترة الإعداد الأساسي، الخطوة دي تعدي بسلام، وتكملوا الدراسة، في جهد كبير صحيح لكن التطوير والإعداد الجيد اللي إحنا بننشده لأبنائنا وبناتنا.

وأضاف: "مش بس كده في الأكاديمية، كل مصر ولكن إحنا بنتكلم النهاردة هنا في الأكاديمية على حلقات التطوير التي تمت خلال السنوات الماضية."

وأضاف خلال حفل إفطار الأكاديمية: "قلت الكلمة دي من كام يوم في الأكاديمية العسكرية، عن التطوير حالة متجددة متنتهيش، ومحدش يتصور أبدا إن أي مستوى أو مرحلة أو أي حالة وصلنا لها إن دي معناها النهاية وممكن ميبقاش في إضافة بعد كدة، وطول ما الدنيا موجودة، والدنيا بتتغير يوم عن يوم، ودي حكمة ربنا في خلقه، والدنيا اللي احنا فيها، الدنيا من ألف سنة غير الدنيا دلوقت، غير الدنيا بعد شهر واتنين وتلاتة جايين".

وتابع :"سعداء بكم، أهلا وسهلا، ومرة تانية بشكركم على أبنائكم وبناتكم اللي موجودين معانا، وزي ما انتو حافظتوا عليهم، تأكدوا إن احنا كمان بنحافظ عليهم، مش هقول زيكم، ولكن بمعايير علمية وتربوية وإنسانية، بنتعامل فى تنشئة وإعداد وبناء الجيل أبنائكم وبناتكم".

وأوضح :"خليني أكلمكم عن اللي بنعمله مع أولادنا وبناتنا هنا في الأكاديمية، قلت الكلمة دي وبجددها معاكم وأسمعهالكم، إحنا في مرحلة تطوير كبيرة جدًا بس بهدوء شديد، مفيش فيها صخب ولا شوشرة ولا تعجل، وفي مؤسسات الدول أي تطوير بيتم فيها لازم يتم بدراسات ويتم بالتدريج، وانتو لما يكون عندكم ابن أو بنت وعمل مشكلة ولا حاجة، تطولوا بالكم عليه".