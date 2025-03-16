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وزيرة التنمية المحلية تقيل رئيس مدينة منفلوط بسبب مخالفات البناء

06:46 م الأحد 16 مارس 2025

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

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كتب- محمد نصار:

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قرارا بإقالة رئيس مدينة منفلوط بأسيوط من عمله ونقله إلى الديوان العام للمحافظة وذلك بسبب سوء الأداء بالمركز على مستوى ملف التصالح على مخالفات البناء وتدني مستوى الإنجاز والأداء ووتيرة العمل.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأداء جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات واستبعاد المقصرين منهم وتصعيد المتميزين.

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منال عوض وزيرة التنمية المحلية مخالفات البناء
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