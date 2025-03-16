وزير الثقافة يبحث مع القائم بأعمال سفير الهند بالقاهرة سبل تعزيز التعاون الثقافي المشترك

القاهرة- أ ش أ:

بحث وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، مع القائم بأعمال السفارة الهندية بالقاهرة سي سوشما، سبل تعزيز التعاون الثقافي والفني بين مصر والهند، وتبادل الخبرات في مختلف مجالات الإبداع.

وخلال اللقاء، أكد وزير الثقافة على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون الثقافي يعكس الروابط الممتدة التي تجمع الشعبين منذ عقود، وشدد على أهمية توطيد هذا التعاون من خلال مشروعات مشتركة في مجالات الفنون، السينما، والأدب، والتراجم بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي في البلدين.

من جانبها، أعربت سي سوشما عن تقديرها للعلاقات الثقافية الوثيقة بين البلدين، مؤكدة على أن التبادل الثقافي يشكل جسرًا لتعزيز الفهم المتبادل بين الشعبين، ويمثل دعامة أساسية في مسيرة التعاون الثنائي.

وخلال اللقاء، سلّمت القائم بأعمال السفارة الهندية وزير الثقافة الدعوة الرسمية من وزارة الإعلام والإذاعة الهندية للمشاركة في أعمال القمة العالمية لصناعة الترفيه والمحتوى المرئي والمسموع - "ويفز 2025"، المقرر انعقادها في الفترة من 1 إلى 4 مايو 2025 بمركز "جيو" العالمي للمؤتمرات في مومباي.

وتُعد قمة "ويفز" حدثًا عالميًا بارزًا يسلط الضوء على مكانة الهند كمركز دولي للاستثمار والتعاون في قطاع الإعلام والترفيه .. كما توفر القمة منصة لعقد الحوارات رفيعة المستوى، والإعلان عن مشروعات عالمية.