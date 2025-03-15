الزراعة: فتح السوق البرازيلي أمام صادرات مصر من شتلات الفراولة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري، عن فتح السوق البرازيلي أمام صادرات مصر من شتلات الفراولة عقب انتهاء الجانب البرازيلي من دراسة تحليل مخاطر الآفات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومتابعة الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة نحو فتح الأسواق لمختلف المنتجات المصرية لدعم الاقتصاد المصري وضمان انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف دول العالم.

وأوضح "المنسي"، أن وزارة الزراعة البرازيلية MAPA قامت بموافاة الحجر الزراعي باشتراطات الاستيراد والذي قام بدراستها الحجر الزراعي ووافق عليها وفورا قام الجانب البرازيلي بنشر القرار بالجريدة الرسمية للبرازيل في ١٣ مارس ٢٠٢٥.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الزراعة قد وجه بأن تصبح مصر مركزا لإنتاج وتصدير الشتلات لمختلف الحاصلات وعلي رأسها الفراولة نظرا لما تتمتع به مصر من عدة مزايا تنافسية مثل اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من التكتلات حول العالم.