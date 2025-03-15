صور.. "مدبولي" يتفقد إنشاء محطة الصرف الصحي الصناعي بالعاشر من رمضان

كتب- محمد سامي:

عقب تفقده وافتتاحه لأعمال تطوير وتوسعة مصنع قنديل للصلب، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محطة الصرف الصحي الصناعي بالعاشر من رمضان؛ وذلك لتفقد سير العمل بالمشروع، يرافقه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولو الوزارة.

وخلال توجهه للمحطة، تفقد رئيس الوزراء مُرورًا بالركاب أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية الثقيلة التي تشمل أعمال رفع كفاءة (مياه - صرف - فرمة) بالمنطقة الصناعية A1، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات الطرق، وتفقد أحواض الحلول العاجلة لردم البرك العشوائية بمنطقة البرك التي تشمل ردم 2 خور، وتنفيذ حوض طوارئ لرافع محطة (4) بخطوط أقطار 600 مم، و700 مم لاستيعاب التصرفات الزائدة من خط الانحدار الصناعي قطر 1200 مم.

ولدى وصوله لمحطة معالجة الصرف الصحي الصناعي، استمع رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح تفصيلي على اللوحات من المهندس علاء عبداللاه مصطفي، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، حول نسب الإنجاز بمشروع المحطة، حيث أوضح أن مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي الجديدة بمدينة العاشر من رمضان مُصمم بطاقة (130 ألف م3/ يوم - مدني)، وطاقة (65 ألف م3/ يوم - كهروميكانيكا)، بالإضافة إلى مبنى المصافي الجديد، وخطي صرف قطر 1400 مم للخط.

وأضاف المهندس علاء عبداللاه، أن المشروع يتكون من البرك اللاهوائية، ومحطة رفع المياه المعالجة ابتدائيًا، وغرفة توزيع أحواض التهوية، وأحواض التهوية، وأحواض الترسيب شاملة طلمبات، وبيارة طلمبات، وحوض مزج الكلور، ومبنى معدات الكلورة، وأحواض تركيز الحمأة، وطلمبات الحماة المركزة، وأحواض تجفيف الحمأة، ومنطقة تشوين الحمأة، هذا بالإضافة إلى مبنى نوافخ الهواء، ومبان للكهرباء والتحكم، ومبنى الإدارة والمعمل، ومبنى الورشة والمخازن، وبيارة طلمبات صرف الموقع العام.

ووجه رئيس الوزراء، في ختام تفقده للمشروع، بتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة، للانتهاء من الأعمال المُتبقية بأعلى معايير الجودة وفقًا للجداول الزمنية المُحددة.

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