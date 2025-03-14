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استمرار الموجة الحارة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

11:04 م الجمعة 14 مارس 2025
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على كافة الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار الموجة الحارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت كالتالي:-

3333

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