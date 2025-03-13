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صور.. المركز الثقافي الروسي ينظم حفل إفطار رمضاني بحضور فنانين ونقاد

10:21 م الخميس 13 مارس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    المركز الثقافي الروسي ينظم حفل إفطار رمضاني
  • عرض 11 صورة
    المركز الثقافي الروسي ينظم حفل إفطار رمضاني
  • عرض 11 صورة
    المركز الثقافي الروسي ينظم حفل إفطار رمضاني
  • عرض 11 صورة
    المركز الثقافي الروسي ينظم حفل إفطار رمضاني
  • عرض 11 صورة
    المركز الثقافي الروسي ينظم حفل إفطار رمضاني
  • عرض 11 صورة
    المركز الثقافي الروسي ينظم حفل إفطار رمضاني
  • عرض 11 صورة
    المركز الثقافي الروسي ينظم حفل إفطار رمضاني
  • عرض 11 صورة
    المركز الثقافي الروسي ينظم حفل إفطار رمضاني
  • عرض 11 صورة
    المركز الثقافي الروسي ينظم حفل إفطار رمضاني
  • عرض 11 صورة
    المركز الثقافي الروسي ينظم حفل إفطار رمضاني
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كتب-عمرو صالح:

تصوير-هاني رجب:

نظم المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، مساء اليوم الخميس، حفل إفطار، حضره العديد من الفنانين والمثقفين.

وكان على رأس الحضور الفنانة داليا مصطفى والفنان أحمد شاكر والناقد سيد فؤاد و الناقدة ناهد صلاح وغيرهم.

وتضمنت فعاليات حفل الإفطار افتتاح معرض للفنون التشكيلية، والخط العربي، ضم أعمالا لأسماء الله الحسنى.

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