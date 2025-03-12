السيسي: برامج تدريبية متخصصة لبناء شخصية طلاب الأكاديمية العسكرية

كتب- أحمد الجندي:

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الأكاديمية العسكرية المصرية، والتقى أعضاء هيئة التدريس وطلاب الأكاديمية العسكرية المستجدين، بالإضافة إلى أسرهم، في جلسة إفطار خلال شهر رمضان المبارك.

رافق الرئيس السيسي خلال الزيارة الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وتناول الرئيس السيسى وجبة الإفطار مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة المستجدين وأسرهم وعدد من دارسى الدورات المدنية بالأكاديمية.

وأعرب الرئيس عن سعادته باللقاء، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعد فرصة طيبة للتواصل مع العاملين في الأكاديمية وأسر الطلاب الذين انضموا مؤخرًا إلى صفوف القوات المسلحة.

وخلال كلمته، أكد "السيسي" أن عملية تطوير الأكاديمية العسكرية هي عملية مستمرة لا تنتهي، موضحًا أن هدف الدولة والمؤسسات المعنية هو تحسين الأداء والمستوى بشكل دائم، لا سيما من خلال إعداد برامج تدريبية متكاملة.

وأضاف: نحن لا نهدف إلى تحسين الشكل فقط، بل لدينا رؤية أعمق لبناء شخصية الطلاب، حيث تم إعداد برامج تدريبية متخصصة في مجالات علم النفس والاجتماع والسلوكيات من قبل أساتذة الجامعات.

كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن الأكاديمية تقدم برامج معرفية تساعد الطلاب المستجدين على الوصول إلى مستويات معرفية عالية، بهدف بناء شخصية متكاملة قادرة على إدارة الأمور بشكل علمي وحرفي، كما طمأن الرئيس السيسي الأسر الحاضرة بأن أبنائهم في الأكاديمية يتلقون رعاية كاملة وتشمل العلوم والمهارات اللازمة لتأهيلهم.

وفي ختام حديثه، أثنى الرئيس على الجهود التي بذلتها الأسر والأهالي في اختيار وتربية أبنائهم، مؤكدًا أن الدولة تبذل أقصى جهدها لضمان جودة التدريب والانتقاء، بما يضمن تجهيز جيل قادر على تحمل المسؤولية والقيادة.

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