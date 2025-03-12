مدبولي: تحسن بنسبة 30% في مؤشرات الاقتصاد خلال يناير 2025

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المؤشرات الاقتصادية في مصر تشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا بنسبة 30% في العديد من القطاعات خلال شهر يناير 2025 مقارنة بنفس الشهر من عام 2024.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة.

تحسن في أداء القطاعات الاقتصادية

وأوضح رئيس الوزراء أن جميع القطاعات تشهد تحسنًا ملحوظًا وفقًا للأرقام الرسمية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يسير في مسار تصاعدي بفضل الجهود المبذولة لدفع عجلة النمو والاستثمار.

مواصلة جهود التنمية الاقتصادية

وأشار مدبولي إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها الاقتصادية والتنموية، مؤكدًا أن السياسات المتبعة تؤتي ثمارها بشكل واضح في مختلف المجالات، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويؤكد قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس.. الأرصاد تحذر المواطنين وتُعلن درجات الحرارة

"الكهرباء" تعلن حاجتها إلى عدد من الوظائف المختلفة

استعدادًا لفترة أقصى الاحتياجات.. توجيه مهم لوزير الري والتنفيذ قبل نهاية أبريل 2025