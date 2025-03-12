وزير الإسكان: تكثيف أعمال تطوير الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية بـ6 أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة تكثيف أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، والحي الصناعي بمدينة السويس الجديدة.

جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، لسير أعمال التطوير وعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينتين، والتي شملت أعمال رفع كفاءة وتطوير طرق بعدة شوارع بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وأعمال رفع كفاءة رافع وخط مياه شرب، وتحسين شبكات مياه الشرب والصرف ورفع كفاءة شبكة الكهرباء وزيادة المساحات الخضراء بالحي الصناعي بمدينة السويس الجديدة.

وفي هذا الإطار، قام المهندس راضي خليل، والمهندس أحمد مكي، نائبا رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطرق وتحسين البنية الأساسية بالمنطقة الصناعية، ومنها شارع حمادة إمام، أحد الشوارع الحيوية للغاية، والذي شهد أعمال رفع كفاءة مكثفة لتحسين السيولة المرورية، موضحين أنه كان هناك حارة مرورية كاملة بالشارع مغلقة منذ سنوات، وتم العمل على تجهيزها حاليًا لإعادة فتحها قريبًا، مما سيسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط المروري بالمنطقة.

كما تابع مسئولو جهاز مدينة 6 أكتوبر، أعمال إزالة المخلفات بشارع 15، والتي كانت تعوق الحركة المرورية به، حيث يتم حاليًا تجهيز الطريق بأعمال الصيانة للسن تمهيدًا لبدء أعمال الأسفلت قريبًا، ضمن خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية داخل المدينة، بجانب متابعة أعمال الخرسانة بشارع 47/100، والتي تمضي وفق الجدول الزمني المخطط، ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الطرق داخل المنطقة الصناعية.

وأوضح مسئولو جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن هذه الأعمال جاءت استجابة مباشرة لطلبات عدد كبير من المستثمرين بالمنطقة الصناعية، حيث تم التواصل مع جمعية المستثمرين لحل مشكلاتهم، والتنسيق المستمر لضمان تلبية احتياجاتهم.

وفي السياق ذاته، قامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، بجولة تفقدية يرافقها مسئولو الجهاز، لتفقد رافع مياه قطر 900 مم المغذي للمنطقة الصناعية.

وخلال الجولة، شددت مخلوف، على ضرورة التحليل الدوري لمعدلات الكلور، ومراقبة جودة وضغوط المياه بالشبكة، مع التأكيد على تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية للحفاظ على كفاءة التشغيل.

كما تابعت رئيس الجهاز، أعمال الربط للخط البديل في القطاع الأول من خط المياه الناقل قطر 900 مم، والذي من المقرر الانتهاء منه قريباً، لضمان استمرار ضخ المياه دون تأثر في حالات الطوارئ أو أعمال الصيانة.

وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، أن الحي الصناعي يشهد طفرة كبيرة في تطوير ورفع كفاءة المرافق، تشمل: تحسين شبكات المياه والصرف الصحي، وتطوير الطرق والبنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الكهرباء وزيادة المساحات الخضراء، لتكون مدينة السويس الجديدة نموذجًا متكاملًا يعزز ثقة المستثمرين ويحقق التنمية المستدامة.

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