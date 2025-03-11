وزير الصحة يبحث مع "اليونيسيف" تعزيز التعاون في الرعاية الصحية والتغذية

القاهرة- أ ش أ:

بحث الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خلال لقائه، ممثل منظمة "اليونيسيف" بمصر ناتلي ماير، والوفد المرافق لها، تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية والتغذية والصحة النفسية، إضافةً إلى التشارك في خطط مستقبلية متطورة لدعم النظام الصحي المصري، وتعزيز الدور المصري في مساندة ورعاية الأشقاء بقطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار- في بيان، اليوم الثلاثاء- إن اللقاء بدأ بتقديم الدكتور خالد عبدالغفار التهنئة للسيدة ناتلي ماير على توليها منصب ممثل المنظمة بمصر، متمنيًا لها التوفيق في مهامها الجديدة.

وأضاف متحدث الصحة، أن الاجتماع ناقش التعاون في ملف التغذية الصحية السليمة، لا سيما في المراحل العمرية المبكرة، لضمان توفير نظام غذائي متكامل يعزز صحة المواطنين، كما تم التطرق إلى وضع آليات لتدريب الأطفال على التعامل مع تقنية الذكاء الاصطناعي، وفق ضوابط محددة، لمواكبة التطورات العالمية، وإعداد أجيال قادرة على الإبداع والتفاعل مع التكنولوجيا الحديثة.

وبحث الجانبان التعاون في مبادرة "الألف يوم الذهبية"، التي تهدف إلى تحسين صحة الأم والجنين، وضمان نشأة صحية سليمة للأطفال حديثي الولادة، مع التركيز على بناء قدراتهم الصحية والشخصية، فضلًا عن مناقشة سبل دعم الرؤية المصرية لخفض معدلات الولادات القيصرية، ومعالجة التحديات الصحية التي تواجه الأمهات والأطفال.

واستعرض الاجتماع، أهمية تعزيز خدمات الصحة النفسية من خلال وحدات الرعاية الأساسية، بهدف تكوين أجيال تتمتع بالاستقرار النفسي، مما يعزز قدرتهم على التنافس والإبداع.

وتطرق اللقاء إلى دعم الجهود المصرية في تقديم الرعاية والمساندة للأشقاء في قطاع غزة، في ظل الظروف الصحية والإنسانية الراهنة.

شهد الاجتماع حضور كل من مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات الدكتور محمد حساني، معاون الوزير للعلاقات الدولية الدكتور حاتم عامر، ومدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بالوزارة الدكتورة سوزان زناتي.

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