السيسي يكرم أسر الشهداء والمصابين بالندوة التثقيفية

كتب- محمد نصار:

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اسم الشهيد البطل عميد أحمد كمال محمود عبدالفتاح "المدفعية" والذي استشهد بتاريخ 10 يوليو 2016 أثناء قيامه بأعمال دورية تمشيط طريق الحسنة - القصيمة، حيث تسلم التكريم نجله وكريمته، واسم الشهيد البطل مقدم خالد محمد السيد عبده دبور "المشاة" الذي استشهد بتاريخ 23 أبريل 2016 أثناء الاشتباك مع العناصر الإرهابية بمنطقة الشدايدة بقطاع الشيخ زويد، حيث تسلم التكريم زوجته ونجله.

كما كرم الرئيس، اسم الشهيد البطل مقدم أركان حرب عادل عبد الحميد عيد حسن "المدرعات" والذي استشهد بتاريخ 9 مايو 2016 أثناء الاشتراك بأعمال المداهمات للقضاء على العناصر الإرهابية بمنطقة بئر لحفن، حيث تسلم التكريم زوجته وأنجاله، واسم الشهيد البطل رائد محمد على محمد العزب "المدرعات" الذي استشهد بتاريخ 23 فبراير 2016 أثناء تنفيذ دورية تأمين على طريق الطويل القواديس بقطاع الشيخ زويد، حيث تسلم التكريم والده ووالدته وزوجته وكريمته.

وكرم الرئيس السيسي، كذلك اسم الشهيد البطل نقيب احتياط محمد حسن عبد الحفيظ عبد الموجود "المدرعات" الذي استشهد بتاريخ 5 سبتمبر 2013 أثناء اشتراكه ضمن قوة تأمين أحد الكمائن بالإسماعيلية، حيث تسلم التكريم والدته وشقيقه، واسم الشهيد البطل ملازم أول محمد عادل عبد العظيم حلاوة "المشاة" الذي استشهد بتاريخ 1 يوليو 2015 أثناء تبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية بأحد الكمائن بقطاع الشيخ زويد، حيث تسلم التكريم والده ووالدته.

كما كرم الرئيس السيسي، اسم الشهيد البطل رقيب أسامة سعيد فتح الله "المشاة" الذي استشهد بتاريخ 6 يوليو 2013 أثناء تبادل إطلاق النيران مع العناصر التكفيرية بأحد الكمائن، حيث تسلم التكريم شقيقاه، واسم الشهيد البطل رقيب باسم سامي عبد الحي إبراهيم "المدفعية" الذي استشهد بتاريخ 12 ديسمبر 2015 أثناء تنفيذ أعمال تمشيط حيث تسلم التكريم شقيقه.

وتم تكريم اسم الشهيد البطل عريف رضا محمد محمد الحويحي "المدرعات" الذي استشهد بتاريخ 3 أبريل 2015 أثناء اشتراكه بإحدى المداهمات بقطاع شمال سيناء حيث تسلم التكريم والده ووالدته، وتكريم اسم الشهيد البطل جندي إسلام محمد محمد السيد "حرس الحدود" الذي استشهد بتاريخ 22 يوليو 2013 أثناء اشتراكه ضمن قوة تأمين أحد الكمائن بقطاع العريش بشمال سيناء حيث تسلم التكريم والدته وشقيقه.

كما تم تكريم رائد مصاب عمليات حربية ضياء الدين محمد عبد اللاه حسين "المدرعات" الذي أصيب بتاريخ 25 مايو 2016 أثناء الاشتراك في تأمين قطاع العريش حيث تم الاشتباك وتبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية والتي نتج عنها إصابته بارتشاح مائي بالمخ وانفجار مقلة العين اليسرى.

وكرم الرئيس السيسي، أسر الشهداء من الأهالي في سيناء، حيث تم تكريم اسم الشهيد البطل حميد عيد سلمان الذي استشهد بتاريخ 20 سبتمبر 2022 أثناء تعاونه مع القوات المسلحة في تنفيذ إحدى العمليات الذي تسلم التكريم نجل شقيقه، واسم الشهيد البطل إبراهيم حماد إبراهيم الذي استشهد بتاريخ 10 مايو 2022 أثناء اشتراكه مع عناصر من القوات المسلحة في تنفيذ مداهمة للقضاء على العناصر الإرهابية بمنطقة الشيخ زويد بشمال سيناء، حيث تسلم التكريم والدته.

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