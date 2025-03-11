فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد

كتب- محمد نصار:

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على موقف مصر الثابت والراسخ الداعم للقضية الفلسطينية والداعي لتحقيق الأمن والسلام بالمنطقة.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 41 للقوات المسلحة احتفالًا بيوم الشهيد والمحارب القديم، حيث وجه خلالها مجموعة من الرسائل المهمة، شملت:

1- مصر فاعل رئيسي في القضية الفلسطينية رغم المخاطر والتهديدات التي خلفت واقعًا مضطربًا.

2- نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه تحت أي مسمى.

3- نقدر وعي الشعب المصري واصطفافه حول القيادة السياسية وتعبيره عن صدق النية وحب الوطن.

4- نحيي صمود الشعب الفلسطيني فوق أرضه وسنقدم له كل ما من شأنه أن يساندهم في معركة البقاء والمصير.

5- نؤكد التزامنا تجاه أسر الشهداء ومصر لن تنسى أبناءها الأوفياء وستظل سندًا لهم.

6- قواتنا المسلحة ستظل صامدة في وجه أي تهديد، حامية لمقدرات شعب مصر العظيم.

7- الشهداء مهدوا لنا طريق الاستقرار والأمان لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.

8- سعينا خلال السنوات الماضية لبناء قدرات هذه الأمة عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا لتجاوز كل التحديات.

9- ما تحقق على أرض مصر رغم كل الظروف مكننا من الدفاع عن حاضرنا وتأمين المستقبل.

10- مصر تسعى دومًا لتقديم رؤى من أجل تحقيق الأمن والسلم للمنطقة.

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