صور.. تجهيز موقف السرفيس الحضاري بكوبري الصحابة في الجيزة بسعة 400 سيارة

كتب- محمد نصار:

تشهد محافظة الجيزة، طفرة كبيرة في منظومة مواقف سيارات السرفيس، وذلك للحد من المواقف والساحات العشوائية، وإحكام السيطرة على المنظومة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكشف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن هناك مخططًا شاملًا لتطوير ورفع كفاءة عدد من المواقف القائمة بأنحاء المحافظة، بالإضافة إلى إقامة مواقف جديدة تُدار بأسلوب حضاري، ومدعمة بأنظمة تشغيل إلكترونية وكاميرات مراقبة لإحكام السيطرة عليها، فضلًا عن وضع لائحة نموذجية لإدارة وتشغيل مواقف نقل الركاب.

وأوضح المحافظ، أن منظومة المواقف الحضارية بالمحافظة سيُضاف إليها موقف سرفيس حضاري جديد بمنطقة كوبري الصحابة، التابعة لقطاع المريوطية – فيصل بحي الهرم.

وأضاف "النجار"، أن الموقف الجديد مقام على مساحة 14 ألف م²، وقد تم الانتهاء من تجهيزه في إطار الاستعدادات لتشغيله رسميًا خلال الأيام المقبلة، حيث يستوعب حوالي 400 سيارة، ويضم خطوط: "المجزر الآلي، اللبيني - هرم، وراق - دائري، شبرامنت، دريم - سوق الجملة، أكتوبر - بوابات، المرج، السلام، كارفور - المعادي، المنيب، التجمع"، وذلك بعد نقل المواقف العشوائية المحيطة به لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة ومنع الانتظار الخاطئ أعلى الطريق الدائري.

ولتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، أكد محافظ الجيزة، أن الموقف مدعم بمظلات، ومقاعد انتظار، ولوحات إرشادية، وبوابات إلكترونية بالمداخل والمخارج، ونظام مراقبة بالكاميرات، وشبكة كهرباء وإضاءة حديثة، وكافتيريات، وغرف للخدمات والتحكم، وبالوعات لمياه الأمطار، ودورات مياه، وأماكن مخططة لوقوف السيارات، ولافتات إلكترونية توضح خطوط سير السيارات.

ولتحقيق الانضباط ومنع أي مخالفات، أوضح المهندس عادل النجار، أن المحافظة، من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعي، تكثف حملاتها اليومية على مواقف السرفيس لمتابعة انتظام العمل داخلها، ومنع أي محاولات لوقوف سيارات الميكروباص خارج المواقف الجديدة لتلافي أي إعاقات مرورية، والتأكد من التزام سيارات السرفيس بتعريفات الركوب المحددة، مع إضافة خطوط سير جديدة تخدم أكبر قطاع ممكن من المواطنين.

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