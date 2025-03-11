اقتحم الملفات الشائكة.. ماهر مقلد يستعرض برنامجه الانتخابي لعضوية "الصحفيين" بـ"مصراوي"

مجدي الجلاد: التحاق العاملين بالمواقع الإخبارية بالنقابة أصبح أمرًا ملحًا

ماهر مقلد: قوة كارنيه النقابة والملف الصحي أولوياتي

أسامة شرشر: سنطلق مبادرة لرفض التلاسن والهجوم الإلكتروني بين المرشحين

كتب- عمرو صالح:

تصوير- علاء أحمد:

يتنافس 43 صحفيًا مقيدًا بجداول نقابة الصحفيين على عضوية مجلسها في انتخابات نقابة الصحفيين 2025، والمقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة.

وفي هذا الصدد عقد موقع "مصراوي" ندوة أدارها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم الصحف الالكترونية " مصراوي، ويلا كورة، والكونسلتو، وشيفت"، بحضور الكاتب الصحفي ماهر مقلد، مدير تحرير الأهرام، والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، لاستعراض برنامجه الانتخابي، والإعلامي والنائب أسامة شرشر، رئيس تحرير جريدة النهار.

في بداية الندوة، رحب مجدي الجلاد بالكاتب الصحفي ماهر مقلد، معربًا عن تقديره وتأييده الكامل له خلال الماراثون الانتخابي، كما رحب بالكاتب الصحفي والنائب أسامة شرشر، مُعرباً عن تقديره للحوار المفتوح مع الزملاء الصحفيين.

وأكد الكاتب مجدي الجلاد أن مسألة التحاق العاملين بالمواقع الإخبارية بالنقابة أصبحت ملحة للغاية، خاصة في ظل سيطرة الصحف الإلكترونية على المشهد الإعلامي، وحصول الصحفيين بها على جوائز صحفية عالمية رغم عدم قيدهم بجداول النقابة.

وأوضح أن مجموعة أونا للصحافة والإعلام، التي يترأس تحريرها، ليس لديها أي مانع لإصدار صحيفة ورقية تسهل عملية التحاق العاملين بها بالنقابة، وذلك لحين صدور تشريع قانوني ينظم انضمام الصحفيين الإلكترونيين للنقابة بشكل مباشر.

الجلاد: زملاء في "مصراوي" حصلوا على جوائز صحفية عالمية

أشار الجلاد إلى أن بعض زملائه في موقع "مصراوي" حصلوا على جوائز صحفية عالمية رغم عدم قيدهم بجداول النقابة، مثل الزميلة سارة أبو شادي التي وصلت للقائمة النهائية في جائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"، والزميل محمد الصاوي الذي حصل على جائزة دبي للصحافة العربية.

وأضاف أن الصحفيين الإلكترونيين يواجهون تحديات كبيرة خلال تغطيتهم للأحداث الميدانية، قائلًا: "كثير من الصحفيين يتصلون بي في أوقات متأخرة من الليل طالبين المساعدة بعد القبض عليهم أثناء تغطيتهم للأحداث، بسبب عدم وجود كارنيه عضوية النقابة معهم".

الجلاد: الظروف الاقتصادية أثرت على الصحفيين الشباب

كما تحدث الجلاد عن التحديات الاقتصادية التي تواجه الصحفيين الشباب، قائلًا: "الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ألقت بظلالها على مهنة الصحافة، وأصبح الصحفي الشاب غير قادر على تغطية مصاريفه الحياتية بشكل يضمن له مستوى معيشي لائق".

وأضاف: "إذا كان الصحفي الشاب يحتاج إلى شقة يعيش فيها مع زوجته، فإنه يحتاج إلى 10 آلاف جنيه إيجار، وإذا أراد شراء شقة، فإننا نتحدث عن ملايين الجنيهات، فمن أين سيحصل على هذه الأموال؟".

وشدد على أن أي تحرك يتخذه مجلس النقابة القادم فيما يتعلق بإسكان الصحفيين يجب أن يعطي الأولوية للصحفيين الشباب وليس كبار السن.

واختتم الجلاد حديثه متمنيًا التوفيق للكاتب ماهر مقلد في انتخابات نقابة الصحفيين 2025، داعيًا الصحفيين إلى انتخابه لعضوية مجلس النقابة، لتاريخه المهني المتميز، والتزامه الأخلاقي الرفيع، ورؤيته الواعية في الجوانب المهنية والخدمية بالنقابة.

منح عضوية النقابة لصحفيي المواقع الإلكترونية

أما الكاتب ماهر مقلد، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، فاستهل كلامه بالحديث عن الطرق الممكنة لدخول العاملين بالمواقع الإخبارية إلى نقابة الصحفيين، قائلا: "أؤيد فكرة تنسيق المواقع الإخبارية الكبرى والرائدة فيما بينها لإصدار صحيفة ورقية تمكّن العاملين بها من دخول نقابة الصحفيين، وذلك من خلال تعديل بنود إصدار الصحف والمواقع التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. مؤكدا أن هذا الإجراء مؤقت لحين بحث سبل إصدار تشريع قانوني يمنح العاملين بالمواقع الإخبارية حق دخول النقابة والتمتع بامتيازات العضوية، سواء كانت مهنية، أو مادية أو اجتماعية."

وأشار مقلد إلى أن الصحافة الإلكترونية هي الرائدة والمسيطرة على المناخ الصحفي والإعلامي حاليًا، مؤكدًا على أهمية دعمها وتسهيل انضمام صحفييها إلى النقابة.

قوة كارنيه النقابة والملف الصحي

أوضح مقلد أن إعادة قوة كارنيه النقابة تكمن في مدى حمايته لحامله أثناء ممارسة عمله، وتسهيل تداول المعلومات، وتقديم الخدمات الاجتماعية له.

وأضاف أن المشروع الصحي الحالي لنقابة الصحفيين يحتاج إلى توسيع قاعدته ليشمل جميع أنواع المرضى، ويضمن علاجهم بأحدث الطرق والأساليب الصحية.

مقلد: مبنى النقابة يحتاج إلى تطوير

كما تحدث مقلد عن مبنى النقابة الكائن في شارع عبد الخالق ثروت بوسط البلد، قائلًا إنه يحتاج إلى خطة تطوير شاملة تشمل توفير شبكات إنترنت قوية وخدمات حديثة في الكافيتريا، لتمكين الصحفيين من العمل بشكل أفضل من داخل النقابة.

وأكد أن أبرز المشكلات التي لمسها خلال لقاءاته مع الصحفيين هي أزمة السكن، متعهدًا ببحث سبل حل هذه الأزمة من خلال التشاور مع وزير الإسكان وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

مقلد: الصحافة قادرة على صنع القرار

أشار مقلد إلى قوة الصحافة وتأثيرها في صنع القرار، مستشهدًا بتجربته الشخصية عندما كان مديرًا لمكتب جريدة الأهرام في لبنان، حيث نشر موضوعًا عن رسوم الإقامة والعمل للمصريين في لبنان، مما أدى إلى تدخل الرئيس الراحل حسني مبارك وإصدار قرار بتعديل القانون.

وأضاف: خلال عملي بلبنان فوجئت بقرار من قبل اللجنة المصرية اللبنانية بالموافقة على المعاملة بالمثل فيما يتعلق برسوم الإقامة والعمل لمواطني كلا البلدين وحينها كان من المقر أن يدفع العامل المصري 800 دولار رسوم عمل و700 دولار رسوم كرسوم إقامة.

وتابع: "قمت بنشر ذلك الموضوع على صفحات الأهرام، وما كان من الرئيس حسني مبارك إلا أن اتصل بوزير الخارجية آنذاك أحمد أبو الغيط ليطلب منه تكليف السفير المصري أحمد بدوي بمقابلة رئيس مجلس النواب اللبناني ومطالبته بتعديل القانون قبل التصديق عليه وذلك بصفته الجهة المسؤولة عن التصديق على القوانيين قبل تطبيقها".

وواصل "مقلد": فور لقاء السفير المصري برئيس مجلس الشعب اللبناني والذي كان في أخر يوم لفترة المجلس الانتخابية استجاب الجانب اللبناني للمطالب المصرية "وهنا أؤكد مدى قوة الصحافة وتأثيرها في دائرة صنع القرار".

واختتم مقلد حديثه مؤكدًا أنه مرشح مستقل لا ينتمي لأي تيار، وأن ترشحه نابع من رغبته في خدمة الجماعة الصحفية وتحقيق تطلعاتها.

شرشر: الإعلام المصري شهد تراجعًا

من جهته، قال الكاتب أسامة شرشر، رئيس تحرير جريدة النهار، أن الإعلام المصري شهد تراجعًا في السنوات الأخيرة بسبب ابتعاد الكفاءات الصحفية عن المشهد الإعلامي.

وأكد أن مجلس نقابة الصحفيين يمثل نافذة أمل لعودة المهنة إلى مكانتها الطبيعية، داعيًا إلى انتخاب العناصر المهنية ذات الكفاءة.

وأعلن شرشر أن جريدة النهار بصدد إطلاق مبادرة لرفض التلاسن والهجوم الإلكتروني بين المرشحين، للحفاظ على الصورة الذهنية لأعضاء مجلس النقابة ولهيبة الصحفيين في المجتمع.

واختتم حديثه بتأييده الكامل للكاتب ماهر مقلد، معتبرًا إياه قامة صحفية تمتلك القدرات التي تحقق تطلعات الصحفيين.