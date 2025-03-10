"النواب" يوافق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.



واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الاتفاقية.



وأشار سليمان إلى أن العلاقات المصرية- السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة، لا سيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يومًا بعد يوم، مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.



وأكد النائب محمد سليمان أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورًا محوريًّا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.



وأوضح رئيس اقتصادية النواب أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدًا أنها تراعي وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي، مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.



ولفت النائب محمد سليمان إلى أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.



وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.



وأشار سليمان إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.



وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزًا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولًا للتنمية المستدامة بينهما.



وقال سليمان: كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة.



وأكد النائب أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.



وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رؤوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.



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