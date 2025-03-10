نشرة التوك شو| يوسف زيدان يوضح موقفه من الإيمان بوجود الجنة والنار.. وأسباب انسحابه من "تكوين"

كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

هناك قضايا أكثر إلحاحًا.. يوسف زيدان يوضح موقفه من الإيمان بوجود الجنة والنار

قال المفكر يوسف زيدان، إن المسلم الذي ينكر وجود الجنة والنار ينكر أمرًا معلومًا من الدين، لكنه أشار إلى أن مفهومي الجنة والنار يظلان موضوعًا ملتبسًا يحتاج إلى تفسير دقيق.

في حواره مع الإعلامية أميرة بدر خلال برنامج "أسرار" على قناة النهار، أضاف "زيدان"، أن هناك قضايا أخرى أكثر إلحاحًا وواقعية تستحق الاهتمام، قائلًا: "عندنا قضايا أهم وأكثر إلحاحًا وواقعية، وفي واقعنا توجد قضايا أكثر اهتمامًا تتماس مع الإيقاعات اليومية".

يوسف زيدان يكشف أسباب انسحابه من "تكوين": دول كاملة كانت واقفة أمامها

كشف الكاتب والمفكر الدكتور يوسف زيدان، عن التحديات التي واجهتها مؤسسة "تكوين" منذ انطلاقتها، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من إنشائها كان إصلاح الواقع، لكنها واجهت موجات من الانتقادات والشائعات التي حادت عن الحقائق.

في حواره مع الإعلامية أميرة بدر خلال برنامج "أسرار" على قناة النهار، أوضح زيدان، أن المؤسسة كان من المفترض أن تنضم إليها وجوه كثيرة، لكنه اضطر إلى تخصيص وقت كبير في بداية المشروع للرد على الانتقادات وتفنيد الشائعات التي طالت المؤسسة وأعضائها.

هل يجوز وهب ثواب قراءة القرآن الكريم للأحياء؟.. المفتي يجيب

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الأصل في الأعمال الصالحة أن يؤديها الإنسان لنفسه، مشيرًا إلى أن قراءة القرآن من أفضل العبادات التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم بنفسه.

وقال مفتي الجمهورية خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن بعض العلماء ضيّقوا مسألة وهب ثواب قراءة القرآن للآخرين، خاصة للأحياء، بحجة أن ذلك قد يؤدي إلى تكاسل الناس عن قراءته بأنفسهم. بينما أجاز علماء آخرون هذه المسألة، خاصة إذا كانت النية صالحة.

هل ستنجو الهند من رسوم ترامب الجمركية؟.. خبير اقتصادي يوضح

تحدث الدكتور ستيفن تيرنر، خبير الاقتصاد السياسي، حول زيارة وزير التجارة الهندي إلى واشنطن لمناقشة السياسات التجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الهند تسعى إلى تأمين إعفاء من التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

وأكد تيرنر، خلال مداخلة مع الدكتورة منى شكر، ببرنامج "العالم شرقا"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إدارة ترامب لن تعفي الهند من هذه التعريفات الجمركية، موضحًا أن السياسة الاقتصادية لترامب تركز على حماية الصناعات المحلية الأمريكية، وبالتالي، فإن خفض التعريفات على الهند لن يحقق هذا الهدف، مما يجعل احتمال الإعفاء شبه مستحيل.

شيخ الأزهر يوضح الدلالات اللغوية والشرعية لاسم الله "المقيت"

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، أن اسم "المقيت" هو أحد أسماء الله الحسنى الثابتة بالقرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة، مشددًا على أهمية فهم الدلالات اللغوية العميقة لهذا الاسم لتعميق الإيمان وإدراك عظمة الخالق.

وبيّن شيخ الأزهر - خلال حديثه اليوم بالحلقة التاسعة من برنامج "الإمام الطيب" - أن اسم الله "المقيت" ورد في القرآن الكريم في سورة النساء: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَقِيتًا﴾ وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يعدد أسماء الله الحسنى، موضحا أن أصل المقيت مشتق من "القوت" الذي يُقيم حياة الإنسان، موضحًا أن الفعل "قاتَ يَقُوت" يرتبط بتوفير الطعام والشراب كضرورة لبقاء الأحياء، وهو ما ينطبق على الله تعالى كمُمدِّد الأرزاق لكل المخلوقات، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾.

شوقي علام: من لم يدرس الخلافات الفقهية ليس عالمًا بحق

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الخلاف الفقهي في المسائل الاجتهادية هو إرادة إلهية وسنة ربانية تُظهر مرونة الشريعة الإسلامية، مما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان.

وأوضح علام خلال حلقة برنامج "الفتوى والحياة"، المذاع على قناة "الناس" اليوم الأحد، أن هذا التنوع الفقهي يعكس قوة الإسلام وقدرته على استيعاب متغيرات الواقع، بما يحقق مصالح العباد في الدنيا والآخرة.

بالفيديو.. الدكتور أحمد عمر هاشم يكشف عن عدد المرات التي شُق فيها صدر النبي

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن ميلاد النبي محمد ﷺ لم يكن حدثًا عاديًا، بل كان إيذانًا ببزوغ عهد جديد للإنسانية، عهد العدل والإيمان، وانتهاء عصور الظلم والطغيان.

وأشار هاشم خلال حلقة برنامج "بيوت النبي" المذاع على قناة "الناس" اليوم الأحد، إلى أن هذا الحدث العظيم جاء مصحوبًا بإرهاصات مبهرة تدل على عظمته، فقد اهتز إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرفة، وخمدت نار فارس التي لم تخمد منذ ألف عام، وجفت مياه بحيرة ساوة، كما جاء في الروايات الموثوقة.