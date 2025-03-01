الري: تحسين أداء المنشآت المائية لتحسين تشغيلها وتطوير عملية توزيع المياه

كتب- عمرو صالح:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف "مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية"، حيث تم استعراض ما تحقق خلال المرحلة الأولى من المشروع التي تم نهو تنفيذها، وما تم تنفيذه حتى الآن خلال المرحلة الثانية من المشروع، والإعداد للمرحلة الثالثة من المشروع واستعراض معايير تقييم أداء الإدارات العامة للري بالمحافظات في تنفيذ مستهدفات المشروع.

وصرح الدكتور سويلم، بأن الوزارة تهدف لتحسين أداء المنشآت المائية بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت، وتطوير عملية توزيع المياه بالتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات بما ينعكس على تعزيز الإدارة المثلى للمنظومة المائية.

شملت المرحلة الأولى من المشروع إحلال 245 بوابة وصيانة 28 بوابة من خلال إدارة صيانة المجاري المائية، وإحلال 46 مصب نهاية ترعة وصيانة 27 مصب نهاية، و3 تغطيات، و5 سحارات، وبدء تنفيذ مشروع إحلال قنطرة بحر مويس بمحافظة الشرقية.

كما يجرى العمل خلال المرحلة الثانية على إجراء معاينات تفصيلية وتقييم لعدد 651 منشأ مائيًا، (بوابات - قناطر - كباري - مصبات نهاية - بدالات - هدارات - سحارات - محطات خلط - هويس)، وقد تم التعاقد بالفعل على تنفيذ أعمال تأهيل وإحلال 246 بوابة، و49 مصب نهاية، و19 بربخًا، و5 كباري، و4 سحارات، و2 تغطية، و1 قنطرة، وجار تجهيز التعاقدات الخاصة بعدد 308 منشآت أخرى.

وتم البدء في عمل الحصر المبدئي لأعمال المرحلة الثالثة من المشروع بإجمالي 2000 منشأ مائي موزعين على مختلف المحافظات.

وقد وجه الدكتور سويلم، وحدة "مشروع تأهيل المنشآت المائية" بالاستمرار في المتابعة وبذل الجهود التي تضمن نهو أعمال المشروع طبقًا للبرامج الزمنية المقررة، وسرعة طرح الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال المرحلة الثانية من المشروع، والبدء في إجراءات التعاقد مع عدد من الجهات الاستشارية للقيام بأعمال ضبط الجودة، واستخدام العقود الاستشارية المتاحة لتكليف الإدارات المعنية بإعداد مستندات التعاقد الجاهزة للطرح، وتكليف لجان المتابعة بالمحافظات بمتابعة أعمال ضبط الجودة والسلامة المهنية لحين توفير عقود استشارية متخصصة.

ووجه الوزير، قطاع التخطيط برفع تقارير المعاينات الخاصة بالمنشآت المائية على قاعدة البيانات الموحدة للوزارة بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وضمان دقة البيانات، حيث تم رفع تقارير لعدد 795 منشأة حتى الآن، وجار استكمال رفع تقارير باقي المنشآت.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دوري للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والاستشاري، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة.

كما تم تشكيل 18 لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات -مكونة من 3 مهندسين في كل لجنة- لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقًا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع استمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة.

وتم كذلك عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.

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