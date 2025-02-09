جامعة حلوان التكنولوجية الدولية أجندة الفصل الثاني 2025 وموعد الامتحانات

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان التكنولوجية الدولية عن أجندة الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والتي تتضمن المواعيد الرئيسية والفعاليات الهامة خلال الفصل الدراسي.

تبدأ الأجندة مع انطلاق الدراسة في الأسبوع الأول بتاريخ 8 فبراير 2025، يليها الاختبار الأول (Quiz 1) في الأسبوع الرابع الموافق 1 مارس، وفي الأسبوع السابع، تحديداً يوم 22 مارس، سيتم إجراء امتحانات نصف الفصل، ثم يأتي الاختبار الثاني (Quiz 2) في الأسبوع العاشر بتاريخ 12 أبريل.

وتشهد الأجندة في أسبوعها الثالث عشر بدء الامتحانات العملية يوم 10 مايو، يليها بدء الامتحانات النظرية في الأسبوع الخامس عشر بتاريخ 18 مايو 2025.

وتختتم الأجندة بفعاليتين رئيسيتين: الأولى هي مناقشة التدريب الميداني لتخصصات تكنولوجيا صناعة الملابس، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات، وأنظمة التحكم الصناعي في الفترة 9-10 يونيو 2025. والثانية هي مناقشة مشاريع التخرج للفرقة الثانية والفرقة الرابعة (لائحة قديمة) في الفترة 11-12 يونيو 2025.

وفي هذا السياق، اكد الدكتور أحمد بنداري، المشرف الأكاديمي على جامعة حلوان التكنولوجية الدولية على أن تعكس هذه الأجندة حرص الجامعة على التنظيم الدقيق للفعاليات الأكاديمية وتوفير رؤية واضحة لطلابنا عن المواعيد المهمة خلال الفصل الدراسي. نسعى من خلال هذا التنظيم إلى تمكين طلابنا من التخطيط المسبق والاستعداد الجيد لكافة الفعاليات والامتحانات.

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