رئيس "الرقابة الصحية" يكشف أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطوير المنظومة

كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية جلسات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي انطلقت فعالياته اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة".

وقال "طه" في تصريحات صحفية على هامش مشاركته بالمنتدى، إن المنتدى مخصص لمناقشة آليات تشجيع القطاع الخاص للانضمام بقوة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي تعتبره الدولة إصلاحا كاملا للقطاع الصحي المصري ويحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن المشاركة البارزة بهذا المنتدى يعكس اهتمام الدولة بفتح كل آفاق التشجيع للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي وتذليل كافة العقبات، مشددا على أن القطاع الخاص ليس فقط شريكا استراتيجيا يقدم نحو 50 إلى 60% من الخدمات الصحية بمصر، ولكنه أيضا يستوعب عددا كبيرا من الكوادر الطبية والتمريضية التي تعمل في القطاع الصحي ويستطيعون تحسين من دخلهم بالعمل في القطاع الخاص.

ولفت "طه" إلى أن القطاع الخاص مهم للغاية أيضا في ملف السياحة العلاجية ونستطيع من خلال حصوله على الاعتماد بأن نتوجه نحو المريض الدولي الذي يسعى لخدمات ذات جودة بمعايير عالمية.