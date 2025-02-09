هل ارتفعت نسبة السرطانات في مصر؟.. مستشار الرئيس للصحة يوضح

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن البعض يعتقد أن نسبة الأورام والسرطانات زادت في مصر، لكن الحقيقة أن النسبة لم ترتفع، بل يعود ذلك لتقدم إمكانيات الاكتشاف المبكر والعلاج بفضل التكنولوجيا الحديثة، حيث نستطيع الآن في فترة قصيرة الوصول إلى المرض والتشخيص والعلاج.

جاء ذلك خلال كلمته بالمنتدى السنوي لهيئة التأمين الصحي الشامل، اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعقد تحت شعار "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة".

وأضاف تاج الدين، أن النظام الصحي يقوم على التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وخاصة لتطبيق التأمين الصحي الشامل.

وتابع: "يجب أن يستثمر القطاع الخاص في منظومة الرعاية الأولية، وتشمل العيادات والأشعة والتحاليل، خاصة أن معظم الاستثمارات بالقطاع الصحي حتى الآن موجود في القاهرة الكبرى والإسكندرية، ويجب أن يتم توفير الخدمات الصحية من القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الجمهورية بأكملها".

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