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أمطار على القاهرة..الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المسيطرة خلال الساعات المقبلة

04:00 ص الأحد 09 فبراير 2025
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    أمطار غزيرة على مناطق مُتفرقة من القاهرة والجيزة (16)
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    أمطار غزيرة على مناطق مُتفرقة من القاهرة والجيزة (14)
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    أمطار غزيرة على مناطق مُتفرقة من القاهرة والجيزة (1)
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن عدد من الظواهر المتوقع في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الهيئة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتمتد خفيفة مساء إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة و نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها .

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