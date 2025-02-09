أمطار على القاهرة..الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المسيطرة خلال الساعات المقبلة

مسابقات بعشرة آلاف دولار.. مفاجآت مدوية بحلقة مستر بيست حول الأهرامات

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن عدد من الظواهر المتوقع في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الهيئة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتمتد خفيفة مساء إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة و نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها .

اقرأ أيضًا:

الطقس الآن.. غطاء سحابي وأمطار على هذه المناطق

فرص عمل للتمريض براتب 1000 دولار شهريًا -تفاصيل



