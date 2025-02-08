خالد البلشي: مشروع رقمي شامل لتطوير خدمات نقابة الصحفيين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإطلاق مشروع التحول الرقمي لنقابة الصحفيين، أن مشروع التحديث الرقمي للنقابة يمضي قدمًا، حيث أُسند للجهات المنفذة بعد اجتياز مرحلتي تصفية أولى وثانية، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للصحفيين وتطوير البنية الرقمية للنقابة.

وأوضح، أن المشروع يشمل إعداد وتحديث قواعد البيانات الداخلية، مع إعادة حصر ملفات العضوية والخدمات لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها، مشيدًا بتعاون مجلس النقابة لإنجاز المرحلة الأولى بنجاح.

وكشف النقيب عن العمل الجاري على تطوير تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية، يتيح للصحفيين سداد الاشتراكات، وحجز الخدمات العلاجية والتدريبية، والاستفادة من مختلف خدمات النقابة بسهولة.

كما أشار إلى أن المشروع يمتد ليشمل تحسين الأداء الإداري، بما في ذلك إدارة الأمور المالية وتنظيم قرعة الحج والعمرة، وفق آليات حديثة تضمن الشفافية والكفاءة.

وفي إطار الاهتمام بتوثيق تاريخ الصحافة المصرية، أعلن "البلشي"، عن مشروع طموح لأرشفة الصحافة الوطنية داخل موقع النقابة، عبر رصد أكثر من ألف صحيفة، إلى جانب إنشاء مكتبة قانونية متكاملة تضم الأحكام التاريخية المرتبطة بالعمل الصحفي.

وأكد أنه تم اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الإطار، ما يعكس التزام النقابة بالحفاظ على التراث الصحفي وتقديم خدمات متطورة لأعضائها.