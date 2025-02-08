وزير التعليم: التعليم الفني قاطرة التنمية الاقتصادية ونحرص على تطويره

كتب- محمد أبو بكر:

شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الحادي عشر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان "الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع".

جاء ذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كوجك وزير المالية، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وإسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار، وعدد كبير من الصناع والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف، أهمية المؤتمر، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة في تنظيم هذا الحدث، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تبذل جهودًا كبيرة في نطاق تحديث المنظومة التعليمية، وخاصة تطوير التعليم الفني الذي بدوره يعد قاطرة التنمية الاقتصادية، ويمثل أحد أهم الملفات التي تحرص الوزارة على بذل الجهود لتطويرها بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات باعتباره يمثل أحد أهم سبل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة تستهدف إحداث طفرة في منظومة التعليم الفني لتخريج طلاب تتواكب مهاراتهم وقدراتهم مع متطلبات سوق العمل الداخلي والخارجي.

كما أشاد وزير التربية والتعليم، بالدور التنويري المؤثر والفاعل لمؤسسة أخبار اليوم ومختلف المؤسسات الصحفية، مؤكدًا أن هذه المؤسسات ووسائل الإعلام المختلفة تلعب دورًا محوريًا في إبراز الجهود التي تقوم بها الدولة على صعيد تحقيق التنمية في مختلف القطاعات.

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