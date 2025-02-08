محافظ القاهرة: زيادة فرص الاستثمار وتعظيم الصناعة لتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية

كتب- محمد نصار:

شهد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، فعاليات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي والذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم تحت عنوان "الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع".

جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزراء الشباب والرياضة، والمالية، والتعليم، والتعليم العالي، وقطاع الأعمال العام، ومحافظ الجيزة، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وإسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعدد كبير من الصناع، والمستثمرين، ورجال الأعمال، والخبراء، والأكاديميين.

وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة تسعى لزيادة فرص الاستثمار وتعظيم دور الصناعة لتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتوفير المناخ المناسب للاستثمار بالمناطق الصناعية وخارجها، والسعي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل حقيقية للشباب وخفض نسبة البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة على أرض المحافظة، بالإضافة إلى تذليل المعوقات التي يواجهها المستثمرون.

ويتضمن المؤتمر 6 جلسات عامة تناقش ملفات الصناعة والحوافز والفرص الاستثمارية والشراكات، وأبرز التحديات التى تواجه الناع والمستثمرين، واستراتيجية التصدير والسياسة المالية، وأمن الطاقة وانتظام الإمدادات، وفرص الشراكة في مشروعات الطاقة ومشروعات الربط، بالإضافة إلى عودة القلاع الصناعية بشركات قطاع الأعمال العام.

ويتم التطرق للمشروع القومي لتطوير وتحديث شركات الغزل والنسيج والعودة للريادة مرة أخرى ومشروعات التطوير بشركات الأدوية والقابضة المعدنية والكيماوية، بجانب ملف تصدير العقار، وتحديات التسجيل العقاري، وتعظيم دور التمويل العقاري، وتحديات مواد البناء، والمشروعات التنموية في سيناء، وكيفية استغلال الثروات والاهتمام بالمناطق الصناعية، وأبرز التحديات أمام الصناع والمستثمرين، والحوافز التي يجب تقديمها، والاستثمار الرياضي وصناعة البطل.



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