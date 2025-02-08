إجراءات وخطوات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، عن الإجراءات الواجب اتباعها لتغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء في حالات مثل بيع العقار، مغادرته بسبب السفر، أو انتقال الملكية بالتوريث. وفيما يلي الضوابط التي وضعها الجهاز لتنفيذ هذه العملية:

خطوات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء

- التوجه لشركة الكهرباء: يجب على الشخص الراغب في تغيير حق الانتفاع زيارة شركة الكهرباء التابعة للمنطقة التي يقع فيها العقار خلال مواعيد العمل الرسمية.

- ملء الاستمارة ودفع الرسوم: يقوم المتقدم للخدمة بملء استمارة طلب تغيير حق الانتفاع وسداد الرسوم المطلوبة.

- حضور المشترك الأصلي: يجب أن يحضر المشترك الأصلي للعداد شخصيًا، أو يقدم توكيلًا رسميًا للتنازل عن العداد.

- إقرار سداد المستحقات: يتعين على المشترك الجديد توقيع إقرار بتحمل أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

خطوات تغيير ملكية عداد الكهرباء عبر المنصة الموحدة:

أوضحت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الخطوات التالية لتغيير ملكية عداد الكهرباء إلكترونيًا:

- الدخول للمنصة الموحدة: زيارة موقع المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- اختيار الخدمة: الضغط على أيقونة "كل الخدمات"، ثم اختيار "تنازل عن ملكية عداد".

- تسجيل الدخول: إدخال رقم الهاتف وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

- إضافة عداد جديد: الضغط على أيقونة "عداداتي"، ثم إرسال بيانات العداد للمراجعة.

الخدمة متاحة فقط لمن تنطبق عليهم إحدى الصفات التالية: المشترك، المشتري، الموكل عن المشتري، أو الوريث.

الشروط المطلوبة لتغيير ملكية عداد الكهرباء

- تسجيل بيانات طلب التنازل بدقة.

- أي خطأ في البيانات قد يؤدي إلى رفض الطلب.

- لا يتم استرداد الرسوم أو الأقساط أو المديونيات التي تم سدادها سابقًا.

- يشترط تقديم المستندات الدالة على الملكية وأي مستندات أخرى تطلبها شركة الكهرباء.

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