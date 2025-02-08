إعلام القاهرة تبدأ تطبيق الإرشاد الذكي وتدشن Hybrid room.. تفاصيل

كتب- عمر صبري:

قالت الدكتورة ثريا البدوي، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني، سيشهد العديد من الفعاليات، ومنها بداية التسجيل للمقررات الدراسية في ضوء الجداول المعلنة للطلبة بإشراف وكالة شؤون التعليم والطلاب.

وأضافت "البدوي"، خلال تصريحات صحفية، أنه تم بدء العمل بنظام الإرشاد الأكاديمي الذكي بالكلية، وتدشين Hybrid room بقاعة المؤتمرات، وتدشين وافتتاح معمل الإعلام الذكي، إضافة إلى تنظيم فعالية بقسم الصحافة حول مئوية مجلة المصور، تستضيف فيها مجموعة من قيادات العمل الصحفي حول 100 عام على صدورها، ودورها الوطني والمهني.

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