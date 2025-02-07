أمطار والحرارة تصل 9 درجات.. توقعات حالة الطقس غدًا

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت الموافق 8 فبراير 2025 والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس غدًا السبت

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، إنه يسود غدًا السبت، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا السبت تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أن طقس غدًا السبت يشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا السبت

وجاءت درجات الحرارة الصغرى غدًا السبت، كما يلي،

- القاهرة والوجه البحري: 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 10 درجات مئوية.

- شمال الصعيد: 6 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: 9 درجات مئوية.

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