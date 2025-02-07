انخفاض الحرارة وأمطار بهذه المناطق.. توقعات طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة اليوم الجمعة 7 فبراير 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، إنه يوجد الآن غطاءً سحابيا على شمال البلاد مع نشاط للرياح الشمالية مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم الجمعة تشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن طقس الساعات المقبلة يشهد انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح.

وتابعت: درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم علي القاهرة 18 والصغرى 10 درجة.



اقرأ أيضًا:

1.4 مليون سائح شهريًا.. كيف تستهدف مصر زيادة أعداد السائحين وتحقيق الأرقام المرجوة؟

دراسة لتغيير توصيف مناخ مصر.. خبيرة تُفجر مفاجأة: الشتاء أصبح أقصر وأكثر برودة

فرص عمل جديدة بالخارج برواتب تصل إلى 72 ألف جنيه شهريًا.. أكثر من 2300 تخصص متاح

500 غرفة وجناح فندقي.. إعادة تطوير مجمع التحرير ليصبح أول فندق أوتوغراف كولكشن