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انخفاض الحرارة وأمطار بهذه المناطق.. توقعات طقس الساعات المقبلة

11:52 ص الجمعة 07 فبراير 2025
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة اليوم الجمعة 7 فبراير 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، إنه يوجد الآن غطاءً سحابيا على شمال البلاد مع نشاط للرياح الشمالية مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم الجمعة تشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن طقس الساعات المقبلة يشهد انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح.

وتابعت: درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم علي القاهرة 18 والصغرى 10 درجة.


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