نشرة التوك شو| رفض عربي للتهديد الأمريكي بالاستيلاء على غزة

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

مصطفى بكري يهاجم إعلامي مصري بعد تحريضه ضد مصر

هاجم الإعلامي مصطفى بكري، أحد الإعلاميين المصريين، بعد موقفه ضد الدولة المصرية، معلقا: "هل يصح لإعلامي مصري أن يقول أن ترامب يعلم أن مصر دولة مش ديمقراطية، هل يعقل أن يبرر لأمريكا بهذه التصريحات؟".

تسائل بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد": "عارفين الكلام ده معناه إيه لما يطلع من تلفزيون يبث من مصر، ده يقول إن كافة التحركات الشعبية لرفض التهجير مجرد تمثيلية".

محمد فايز فرحات: الحوار الوطني خلق مسؤولية كبيرة في التعامل مع القضايا الإقليمية

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء أمناء مجلس الحوار الوطني اكتسب أهمية كبيرة، خاصة في ظل التحديات الضخمة التي تواجهها مصر.

وأشار فرحات، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الحوار الوطني يمثل آلية مجتمعية تعزز من مكانة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات.

مصطفى بكري يكشف تفاصيل رفض مصر لتصفية الديون مقابل التهجير

كشف الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض عرضًا إسرائيليًا يتعلق بتصفية الديون مقابل الموافقة على التهجير.

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أشار بكري إلى أن القيمة المعروضة كانت 250 مليار دولار، وأنهم كانوا مستعدين لزيادة المبلغ، مضيفًا أن الرئيس السيسي كان واضحًا في موقفه بأن "أرض مصر لا تباع بملايين الدنيا".

الجامعة العربية: لا إعادة إعمار لغزة دون بقاء الفلسطينيين على أرضهم

علق السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أثارت جدلاً واسعًا حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأكد زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك إجماعًا عربيًا راسخًا على رفض أي مساس بثوابت القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتفاوض.

أستاذ علاج أورام: الأعشاب ليست بديلاً للعلاج في مكافحة السرطان

أكد الدكتور وائل الشيشتاوي، رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة ومستشفيات جامعة الأزهر حول استخدام الأعشاب في الوقاية من الأمراض السرطانية، أن اللجوء إلى الأعشاب لا يمكن أن يكون بديلاً للعلاج الطبي المعتمد.

وقال الشيشتاوي خلال حواره ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "نسمع كثيرًا عن الأعشاب التي يُقال إنها تقي من السرطان أو تعالج الأمراض السرطانية، لكن الحقيقة أن هذه المعلومات غير مدعومة بأدلة علمية قوية".

ما حكم قراءة القرآن للحائض من الهاتف؟.. أمين الفتوى يجيب

قال الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال حول حكم قراءة المرأة للقرآن وهي حائض من الهاتف، إنه لا حرج على المرأة الحائض في قراءة القرآن من خلال الهاتف أو من ذاكرتها.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس أن المنهي عنه هو مس المصحف الورقي فقط، وليس قراءة القرآن بشكل عام، موضحا أن المرأة الحائض يمكنها قراءة القرآن من الموبايل أو من حفظها، ولا يوجد مانع شرعي من ذلك.

خبير سياسي يحذر: التهديد الأمريكي بالاستيلاء على غزة يحمل مخاطر كبيرة

تحدث الدكتور محمد السعيد إدريس، الخبير السياسي، عن المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن الاستيلاء الأمريكي على غزة، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى تطهير عرقي، مما يحقق طموحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادة تشكيل خريطة الشرق الأوسط وفقًا لرؤيته.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم، أشار إدريس إلى أن هذا المخطط لا يحظى بتأييد كامل من الولايات المتحدة، إذ يعبر عن رؤية بعض الدوائر داخل البيت الأبيض، يسعون من خلالها لتوسيع النفوذ الأمريكي على الساحة العالمية.