تذاع في رمضان لأول مرة.. عائلة الشيخ محمد رفعت تهدي ماسبيرو تسجيلات تلاوات نادرة

(أ ش أ):

أهدت عائلة الشيخ محمد رفعت الهيئة الوطنية للإعلام تسجيلات تلاوات نادرة تعود إلى عام 1934.

واستقبل الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الخميس، السيدة هناء رفعت حفيدة الشيخ محمد رفعت، بحضور الكاتب الصحفي أيمن عبدالحكيم.

وقالت حفيدة الشيخ «رفعت»، إن التسجيلات النادرة تسلمتها من عائلة زكريا باشا مهران من أعيان القوصية محافظة أسيوط، والذي قام بتسجيلها من الإذاعة المصرية قبل 91 عامًا .

وتعمل مدينة الإنتاج الإعلامي على رفع كفاءة التسجيلات لإمكانية بثها من الناحية الفنية، حيث سيتم البث في شهر رمضان المعظم، ليستمع جمهور إذاعة القرآن الكريم بهذه التسجيلات النادرة للمرة الأولى.