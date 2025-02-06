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نائب وزير الصحة: مصر حققت نقلة نوعية في القطاع الصحي

04:13 م الخميس 06 فبراير 2025

الدكتور عمرو قنديل

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كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي والصحة العامة، إن قطاع الصحة يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الصحية من خلال عدة محاور، أبرزها تحسين الخدمات الصحية، وتوفير الأدوية بسهولة ويسر، وضمان تقديم رعاية طبية فعالة.

وأوضح "قنديل"، خلال كلمته باحتفالية اليوبيل البلاتيني لشركة سيرفييه الفرنسية، أن العديد من شركات الأدوية تلعب دورًا بارزًا في دعم الاستراتيجية الصحية، لافتًا إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تُعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز القدرات الصحية لمصر، من خلال إتاحة الأدوية الحديثة، ودعم البحث العلمي والتطوير.

وأضاف أن مصر شهدت نقلة نوعية في قطاع الصحة، حيث تم تعزيز البنية الصحية، وتحسين جودة الخدمات، وتوفير الأجهزة الحديثة، ورفع كفاءة الفرق الطبية، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار نائب وزير الصحة، إلى أن الوزارة تحرص على تشجيع كافة أشكال التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية، لمواكبة التحديات الصحية الراهنة، مؤكدًا أن مصر تمتلك من الكفاءات العلمية والإمكانات الصناعية ما يؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء.

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الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة القطاع الصحي
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