مدبولي: زيادة الأجور والمعاشات أولوية.. ومخصصات كبيرة لـ"حياة كريمة" والتأمين الصحي الشامل

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن زيادة الأجور والمعاشات تحتل جزء كبير جدًا من اهتمامنا في العام المالي الجديد، ونحرص على أن نشهد تناقص في العجز الكلي في الموازنة، قائلًا:"واخدينه في مسار نزولي ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي".

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الشئ الآخر هو الدعم وزيادة أرقام الدعم بصورة كبيرة جدًا، والأولوية لملف التعليم والصحة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الحكومة، أن هناك مخصص كبير سيخصص لإطلاق المرحلة الثانية من حياة كريمة، وبرنامج التأمين الصحي الشامل.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك رقم مهم جدًا في معدل الزيادة السكانية ولأول مرة ينخفض عدد المواليد في مصر عن 2 مليون نسمة منذ 2007.

وأضاف، أن ذلك نتاج جهود كبيرة عملت عليها الحكومة المصرية في هذا الملف، بالإضافة إلى أن المواطن المصري بدأ يشعر بأنه يجب ضبط الزيادة السكانية.

وأوضح رئيس الحكومة، أنه لو استطعنا حوكمة هذا الملف ولو لفترة زمنية مثلما قامت دول أخرى كثيرة، فإن مصر هتكون في حتة تانية بهذا الموضوع".

وتابع: الزيادة السكانية ضمن أولوياتنا، واستمرار معدلات الزيادة السكانية في الانخفاض خلال الـ10 سنين المقبلة ستكون فارقة مع الدولة المصرية.

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