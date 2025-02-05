مدبولي: نستهدف تحقيق طفرة في الإيرادات الدولارية تتجاوز حجم النفقات

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا وضعنا مستهدف واضح بنمو الصادرات المصرية على الأقل ما بين 15 إلى 20 % سنويًا، بحيث تصل مصر قبل 2030 أن يكون هناك فائض تجاري وهذا هدف مُهم جدًا فيما يتعلق بالصادرات السلعية.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أننا نستهدف أن تُحقق السياحة المستهدفات مع استمرار تحويلات المصريين في النمو.

وأوضح أن الحكومة تستهدف الوصول لنقطة نستطيع أن نقول فيها إن الإيرادات المصرية من العملة الصعبة تحقق طفرة كبيرة تتجاوز حجم المطلوب من نفقات واستخدامات في فترة زمنية قليلة خلال الفترة القليلة المقبلة مع استقرار الأوضاع.

وتابع: الصادرات الزراعية المصرية حققت 10.6 مليار دولار صادرات بزيادة 17% نمو عام 2024، قائلًا:"هذا القطاع ينمو بصورة كبيرة، وقطاع الصادرات الهندسية ينمو بصورة كبيرة".

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