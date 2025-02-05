الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ لتوسعات ميناء سفاجا

كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

وجاء ذلك بهدف استخدامها في تنفيذ توسعات ميناء سفاجا الكبير، وتنفيذ محطة حاويات متعددة الأغراض، وإقامة منطقة لوجيستية جديدة، وذلك في إطار خطة الدولة ممثلة في وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية وتعزيز قدراتها في مجال جذب التجارة وتقديم الخدمات اللوجيستية.

اقرأ أيضا:

حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة

تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة

الحكومة: شركة النصر للسيارات تنتج 5 أتوبيسات كل أسبوع

مجانًا.. كيف يمكن استخراج قرار علاج على نفقة الدولة؟

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقبلة 2025