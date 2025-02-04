محمود مجاهد رئيسًا للمكتب الفني والاتصال السياسي بالتأمين الصحي

كتب- أحمد جمعة:

أصدر الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، قرارًا بتكليف الدكتور محمود مصطفى مجاهد، للقيام بأعمال مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بالهيئة.

ونص القرار في مادته الأولى، على أن: يسند للطبيب محمود مصطفى محمود مجاهد، القيام بأعمال مدير الإدارة العامة للمكتب الفني، بجانب عمله مسؤولا للاتصال السياسي، لمدة 3 أشهر، على أن يعاد العرض بالتقييم.