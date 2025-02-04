محمود مجاهد رئيسًا للمكتب الفني والاتصال السياسي بالتأمين الصحي
06:13 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
كتب- أحمد جمعة:
أصدر الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، قرارًا بتكليف الدكتور محمود مصطفى مجاهد، للقيام بأعمال مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بالهيئة.
ونص القرار في مادته الأولى، على أن: يسند للطبيب محمود مصطفى محمود مجاهد، القيام بأعمال مدير الإدارة العامة للمكتب الفني، بجانب عمله مسؤولا للاتصال السياسي، لمدة 3 أشهر، على أن يعاد العرض بالتقييم.
الدكتور محمود مصطفى مجاهد الدكتور أحمد مصطفى الهيئة العامة للتأمين الصحي رئيس المكتب الفني بالتأمين الصحي
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