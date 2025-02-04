محافظ الجيزة: وحدة السكان نفذت 3872 نشاطا استفاد منه 249 ألف مواطن خلال 2024

كتب- محمد أبوبكر:

أكد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، تقديمه سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ كافة المبادرات الخاصة بوحدة السكان لما لها من أهمية في التعامل ومعالجة الزيادة السكانية التي تلتهم جهود التنمية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين ولتنفيذ استراتيجية السكان وخطة الدولة نحو التنمية المستدامة 2030 .

جاء ذلك خلال إطلاع المحافظ اليومالثلاثاء على جهود وحدة سكان الجيزة خلال عام 2024 التي شهدت تنفيذ 3872 نشاطا استفاد منه 249 ألفا و 144 مواطنا وذلك بالتعاون مع شركاء المجتمع من المديريات الخدمية ومنظمات المجتمع المدني من خلال إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية التي تهدف إلي توعية المواطنين .

وأشار المحافظ إلى أن المبادرات شملت " خلفيتك مسئوليتك.. احسبيها صح " والتي استفاد منها 77 ألفا و844 مواطنا من خلال تنفيذ 1150 ندوة توعوية تعالج التسرب من التعليم والزواج المبكر وعمالة الأطفال وارتفاع معدل المواليد إلى جانب تنظيم مبادرة " الجواز مش جهاز غسالة واحدة كفاية " والبالغ عدد المستفيدين منها 33 ألفا و967 مواطنا من خلال تنفيذ 548 ندوة للتوعية عن عدم المغالاة في المهور وتكاليف الزواج .

كما شملت المبادرات مبادرة " صحتنا في بيئتنا شارك في حمايتها " والتي استفاد منها 32 ألفا من خلال تنفيذ 587 ندوة ونشاط عن كيفية الحفاظ على البيئة وأضرار السلوكيات الخاطئة علي الإنسان والحيوان والبيئة، ومبادرة " تحدث معه " والتي استفاد منها عدد 28 ألفا و84 مواطنا من خلال تنفيذ 374 ندوة لإشراك الرجال والشباب المقبلين علي الزواج وتعزيز دورهم ومبادرة " امسك قلمك و اتعلم " والتي استفاد منها ١٢ ألفا و٥٨٢ مواطنا من خلال ٢٠٥ قافلة واستكتاب فوري ومبادرة " أسس التربية السليمة للنشء " والتي استفاد منها 18 ألفا و875 مستفيدا من خلال 282 ندوة لتعزيز الهوية والأخلاق الحميدة .

وأثنى المحافظ على الجهود المبذولة من خلال وحدة السكان بالمحافظة بالتعاون مع شركاء العمل من المديريات الخدمية ومنظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أهمية التوعية المجتمعية وتغيير العادات والموروثات الخاطئة.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة تكاتف وتضافر جميع جهود المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتكثيف الندوات التوعوية خلال الفترة المقبلة لرفع الوعي لدي المواطنين .