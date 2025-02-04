وزير العمل يشهد إطلاق حملة "إفطار صائم لعام 2025"

كتب- محمد أبو بكر:

شهد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، فعاليات إطلاق "حملة إفطار صائم لعام 2025"، والتي نظمتها مؤسسة مصر الخير، وذلك بحضور عدد من الوزراء والشخصيات الدينية والاجتماعية البارزة.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا

وأكد "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الثلاثاء، أن مشاركته في هذه الحملة التي تُنظم للعام الثالث عشر على التوالي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، تأتي بهدف دعم الصائمين في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف وزير العمل، أن الحملة ستعمل على توفير الاحتياجات الغذائية للأسر المستحقة والأكثر احتياجًا، مشددًا على أهمية تلك المبادرات المجتمعية التي تسهم في تقديم الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا.

كما أكد الوزير على دعم الدولة الكامل لمثل هذه المبادرات التي تستهدف تعزيز التكافل الاجتماعي.

التعاون مع مؤسسة مصر الخير

وقال الوزير: إنه من اللافت للانتباه أن الدولة والقيادة السياسية حريصة على التعاون لإنجاح هذه الحملات الإنسانية والخيرية، موضحًا أن هذا التعاون يعكس عقيدة الدولة الراسخة في حماية ورعاية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توجيه ومتابعة مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يظهر بوضوح في مختلف المبادرات الوطنية، خاصة الرئاسية.

وتحدث في الفعالية التي قدمها الإعلامي شريف مدكور بفندق نايل ريتز، عدد من الشخصيات البارزة، منهم: الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة ونجوم المجتمع.

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