وزير الزراعة يتوجه إلى برلين لحضور معرض "فروت لوجستيكا"

القاهرة- أ ش أ:

توجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الألمانية برلين، لحضور فعاليات معرض "فروت لوجستيكا 2025" ولقاء عدد من الشركات العالمية الكبرى العاملة في قطاع الزراعة.

ومن المقرر أن يعقد فاروق على هامش فعاليات المعرض، لقاءات مع عدد من نظرائه بمختلف دول العالم المشاركين في هذا الحدث الدولي الهام، فضلا عن عدد من رجال أعمال ومستثمرين في مجال التصنيع الزراعي والإنتاجي.

وأكد وزير الزراعة - في تصريحات قبيل مغادرته (القاهرة) - أهمية معرض "فروت لوجيستيكا"، باعتباره حدثا تجاريا دوليا كبيرا مخصصا لصناعة الفواكه والخضروات الطازجة، ويشارك فيه العاملون في هذا المجال على مستوى دول العالم لعرض منتجاتهم المختلفة، وأحدث التقنيات والآلات المستخدمة في الزراعة ومعالجة المنتجات.

وقال فاروق إن هذا المعرض يعد منصة ممتازة للتواصل مع الشركات الأخرى في الصناعة وتبادل الخبرات والمعرفة، فضلا عن الاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال المنتجات الطازجة والتقنيات الزراعية، وكذلك يعد فرصة جيدة للشركات لتوسيع نطاق أعمالها والوصول إلى أسواق جديدة.

وأضاف أن الصادرات الزراعية المصرية حققت رقما غير مسبوق هذا العام، حيث تجاوزت قيمتها 10,6 مليار دولار بزيادة تقترب من الـ 17% عن العام السابق للصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.. مشيرا إلى أن المنتجات الزراعية المصرية تحظى بسُمعة جيدة بين دول العالم، وعليها إقبالا كبيرا في مختلف الأسواق العالمية.

