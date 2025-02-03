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أمطار خفيفة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

09:34 م الإثنين 03 فبراير 2025
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن يسود غدا طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تتكون شبورة مائية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد خلال فترات الصباح الباكر، قد تكون كثيفة صباحًا وأمطار خفيفة مساءً على السواحل الشمالية الغربية وعلى فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، ، على النحو التالي:
القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 26 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

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أمطار خفيفة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة