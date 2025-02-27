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الاستعلامات: وصول وفدين من إسرائيل وقطر للقاهرة لاستكمال "اتفاق غزة"

09:46 م الخميس 27 فبراير 2025

قطاع غزة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أفادت الهيئة العامة للاستعلامات، بأن وفدين من إسرائيل وقطر وصلا إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي.

وأوضحت الهيئة، أن الأطراف المعنية بدأت مباحثات مكثفة لبحث المراحل التالية من اتفاق التهدئة، وسط جهود متواصلة لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها.

كما يبحث الوسطاء سبل تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان ودعم الاستقرار في المنطقة.

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الهيئة العامة للاستعلامات إسرائيل قطر قطاع غزة صفقة غزة
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