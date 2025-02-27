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"مدبولي" يُنيب وزير الأوقاف لحضور حفل استطلاع هلال شهر رمضان غدًَا

02:42 م الخميس 27 فبراير 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، لحضور احتفال دار الإفتاء المصرية باستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك 1446 هــ ، وذلك مساء غدٍ الجمعة 28 فبراير 2025م.

ودعا وزير الأوقاف، الله (عز وجل) أن يبلغنا رمضان بكل خير، وأن يجعله شهرًا مباركًا تنعم فيه الإنسانية بالأمن والأمان والخير واليمن والبركات.

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية غدا هلال شهر رمضان المعظم من خلال لجانها المختصة في شتى ربوع الجمهورية.

ويعلن المفتي عن نتيجة هذه الرؤية في احتفال رسمي وشعبي تنظمه دار الإفتاء المصرية مساء يوم الجمعة، 28 فبراير 2025، الموافق 29 من شهر شعبان 1446 هجريًّا.

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مصطفى مدبولي الدكتور المهندس مصطفى مدبولي وزير الأوقاف
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