رئيس الوزراء يفتتح توسعات مصنع "سي بورد" لتصنيع مواد البناء

كتب- محمد نصار:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توسعات مصنع "سي بورد" (المعروف سابقًا باسم "سينوبات لصناعة مواد البناء")، وذلك ضمن جولته في المنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتشمل التوسعات الجديدة إضافة مصنع الألواح الأسمنتية والحوائط العازلة للحرارة، مما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التشييد والبناء في مصر، باستخدام تقنيات متطورة تتماشى مع أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة مواد البناء.

تفاصيل التوسعات والاستثمارات

رافق رئيس الوزراء خلال الجولة، شارل خوري، رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي أوضح أن المصنع يُمثل استثمارًا لبنانيًا في مصر، وأن التوسعات تشمل:

1- مصنع الألواح الأسمنتية

- المساحة: 60 ألف متر مربع

- التكلفة الاستثمارية: 25 مليون دولار

- عدد فرص العمل: 125 فرصة

- مدة الإنشاء: 10 أشهر (بدأ في مايو 2024)

2- مصنع "إيكوبات" للألواح الجبسية

- المساحة: 10 آلاف متر مربع

- التكلفة الاستثمارية: 15 مليون دولار

- عدد فرص العمل: 225 فرصة

- مدة الإنشاء: 8 أشهر (بدأ في يونيو 2024)

وتبلغ إجمالي استثمارات المصنع بعد التوسعات: 100 مليون دولار، ونسبة الإنتاج المخصصة للتصدير 50%.

جولة تفقدية لخطوط الإنتاج

تفقد رئيس الوزراء مراحل إنتاج الجبسون بورد، والتي تشمل: (استقبال المواد الخام، الخلط والتجفيف، التقطيع والتغليف، التجهيز للشحن).

كما زار مصنع الفايبر سيمنت بورد (الألواح الأسمنتية)، واستمع إلى شرح حول العمليات الإنتاجية المختلفة، وأبرز مزايا هذه المواد في قطاع البناء الحديث.

مشروعات مستقبلية بقيمة 500 مليون دولار

كشف شارل خوري، عن خطة استثمارية موسعة بقيمة 500 مليون دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيدًا بالتسهيلات الحكومية والحوافز الاستثمارية المقدمة في هذا الإطار.

تقنيات البناء الحديث: منزل من طابقين خلال شهر

ضمن الجولة، شاهد رئيس الوزراء نموذجًا لمنزل من طابقين، تم بناؤه باستخدام منتجات المصنع في شهر واحد فقط. ودار نقاش حول: المواصفات الفنية لهذه الوحدات، وتكلفتها ومدى اقتصاديتها، وإمكانية فكها وإعادة تركيبها.

وفي ختام الزيارة، أكد مدبولي أهمية هذه المشروعات في دعم قطاع التشييد والبناء، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز قدرة مصر التنافسية في تصدير مواد البناء إلى الأسواق العالمية.

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