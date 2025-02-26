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حالة الطقس.. الأرصاد تُعلن سقوط أمطار على هذه المناطق الآن

03:30 م الأربعاء 26 فبراير 2025
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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الغطاء السحابي من السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق من الصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة.

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الباردة انتهت أمس الثلاثاء ويبدأ الطقس من اليوم في التحسن التدريجي على أغلب الأنحاء.

وأضافت غانم، أن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع من 3 إلى 4 درجات، لافتة إلى أن الطقس يكون خلال فترات النهار مائل للدفء لكن يظل شديد البرودة ليلا وخلال الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وأشارت إلى أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها بداية من اليوم هي الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على بعض المناطق.

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