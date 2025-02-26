حالة الطقس.. الأرصاد تُعلن سقوط أمطار على هذه المناطق الآن

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الغطاء السحابي من السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق من الصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة.

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الباردة انتهت أمس الثلاثاء ويبدأ الطقس من اليوم في التحسن التدريجي على أغلب الأنحاء.

وأضافت غانم، أن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع من 3 إلى 4 درجات، لافتة إلى أن الطقس يكون خلال فترات النهار مائل للدفء لكن يظل شديد البرودة ليلا وخلال الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وأشارت إلى أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها بداية من اليوم هي الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على بعض المناطق.

اقرأ أيضا:

إزالة فورية لمخالفات البناء.. توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن رمضان

مواعيد حزمة الحماية الاجتماعية: دعم الأولى بالرعاية حتى يونيو.. وزيادة المرتبات في يوليو

"حد يتصل بالسفارة" ريهام سعيد تستغيث بجمهورها بعد توقيفها بمطار بيروت

بعد انتهاء الحكومة من إعدادها.. ماذا قال السيسي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية؟

ارتفاع الحرارة تدريجياً.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس بأول أيام رمضان