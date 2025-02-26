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محافظ القاهرة: مصر ملتزمة بدورها الإنساني والتاريخي في مساندة الشعب الفلسطيني

12:57 م الأربعاء 26 فبراير 2025

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

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كتب- محمد نصار:

قدم الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، التهنئة لمواطني العاصمة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم داعيًا الله أن يعيده على الجميع بالخير والأمان وأن يحفظ مصر وشعبها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة لمتابعة استعدادات الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لقرب حلول الشهر الكريم بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع والسكرتير العام والمساعد ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

وثمن محافظ القاهرة، خلال الاجتماع جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل وقف إطلاق النار في غزة وتقديم الدعم لأهلها، مشيرًا إلى التزام الدولة المصرية بدورها الإنساني والتاريخي في مساندة الشعب الفلسطيني.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة أطلقت مبادة لدعم الأشقاء في فلسطين ضمت 6 شاحنات، كما أرسلت 36 شاحنة لدعم أهالينا في غزة ضمن المرحلة الأولى من أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة أطلقتها الدولة المصرية من محافظات مصر انطلقت من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية تحمل المواد الغذائية، والأدوية، والمستلزمات الطبية بالتعاون مع الهلال الأحمر، والغرفة التجارية، ومديرية التضامن الاجتماعي، وجامعه الأزهر، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.

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