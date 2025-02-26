تغير مفاجئ في الجو.. الأرصاد تُعلن طقس أول أسبوع من رمضان

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الباردة انتهت أمس الثلاثاء ويبدأ الطقس من اليوم في التحسن التدريجي على أغلب الأنحاء.

وأضافت غانم، أن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع من 3 إلى 4 درجات، لافتة إلى أن الطقس يكون خلال فترات النهار مائل للدفء لكن يظل شديد البرودة ليلا وخلال الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وأشارت إلى أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها بداية من اليوم هي الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على بعض المناطق.

وتابعت: يوجد أمطار خفيفة على شمال وجنوب الصعيد، تكون خفيفة إلى متوسطة على الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد.

وأكدت أن الحرارة خلال الأيام المقبلة ستتراوح بين 19 و23 درجة على القاهرة و18 لـ 22 درجة على السواحل الشمالية، والمناطق الجنوبية من 22 لـ 26 درجة.

وتابعت: حالة الطقس خلال الاسبوع المقبل ستكون مستقرة، ولا يوجد أي انخفاضات ولا ظواهر جوية غير مستقرة.

اقرأ أيضا:

رئيس الوزراء: طرح 400 ألف شقة سكن لكل المصريين بعد العيد

إجراء جديد من التنمية المحلية بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأراضي

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل